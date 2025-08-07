BOCCE

Bocce: assegnati i titoli nazionali nella petanque

Nei campi esterni al bocciodromo Federale hanno avuto conclusione i campionati sammarinesi specialità petanque. Si è laureato Campione Sammarinese 2025 individuale Alfredo Mazza battendo in finale Lorenzo Voltan con il risultato di 13 a 12. Terzo classificato Fernando Chiaruzzi.

Nella competizione di coppia, giocata con girone all’italiana, si è riconfermato protagonista Alfredo Mazza in coppia con Anna Maria Ciucci. Secondi classificati Fernando Chiaruzzi e Corrado Albani, al terzo posto la coppia Alfeo Carli e Maurizio Mularoni.

