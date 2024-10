BOCCE Bocce, Cesini: "Oltre le più rosee aspettative, ora siamo primi nel ranking mondiale" IL CT spiega anche il taglio alla Tamberi, con solo metà barba rasata: "L'avevo promesso ai ragazzi in caso di vittoria di un titolo".

Bilancio molto più che positivo per il CT delle bocce Marco Cesini, la cui nazionale è rientrato dalla Turchia con due ori e un bronzo: "Siamo andati oltre le più rosee aspettative, anche se noi siamo partiti per fare risultato, ma così siamo veramente felici. La cosa che ci rende molto felici è anche il fatto che siamo passati da terzi a primi nel ranking mondiale. Davanti all'Italia, davanti al Brasile, davanti a nazioni molto popolose, con bravi giocatori. Questo fa capire che il movimento c'è, non è fondato solo su una persona, ma su un gruppo che lavora per migliorarsi. Sono molto soddisfatto dei ragazzi. La barba alla Tamberi? Una promessa che avevo fatto ai ragazzi se avessimo portato a casa un titolo. Ho pensato a Tamberi perché è un mio concittadino, perché io sono di Ancona. Mentre l'altra volta a Mersin abbiamo fatto il tuffo in piscina, questa volta ho fatto un voto e questo era, quindi va bene così".

