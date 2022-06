ORANO2022 Bocce: Dall'Olmo-Frisoni cedono in finale agli italiani, è argento

Bocce: Dall'Olmo-Frisoni cedono in finale agli italiani, è argento.

Il doppio maschile della Raffa conquista la medaglia d'argento. Enrico Dall'Olmo e Jacopo Frisoni hanno ceduto in finale alla coppia italiana Visconti/Di Nicola. Partita combattutissima che i sammarinesi hanno tenuto in piedi fino alla scadere dell'ora di gioco. L'oro va all'Italia per 11-7.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: