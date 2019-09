Bocce: Dall'Olmo superato nei quarti

Agli Europei Enrico Dall'Olmo è stato superato nei quarti di finale dall'ex campione del mondo l'austriaco Niki Natale 12-2. La coppia di doppio femminile, Anna Maria Ciucci e Stella Paoletti hanno chiuso il minigirone di qualificazione con un ko contro l'Italia per 9-6 e in semifinale giocheranno contro la Turchia.