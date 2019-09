Bocce, Europei: due terzi posti per San Marino

Arrivano due terzi posti per San Marino agli Europei di Bocce ad Innsbruck. La coppia mista, formata da Jacopo Frisoni e Anna Maria Ciucci, e la coppia maschile, con ancora Frisoni protagonista assieme a Enrico Dall'Olmo, hanno conquistato il bronzo dopo le sconfitte in semifinale contro l'Italia. Quarto posto, invece, per il doppio femminile composto dalla Ciucci e da Stella Paoletti.