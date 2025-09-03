Bocce, Europei: vittorie per coppia mista e coppia femminile al 1° turno

Al via gli Europei di Bocce a Chiasso, in Svizzera, e subito buone notizie per la Nazionale di San Marino. A partire dalla coppia mista dove Jacopo Frisoni e Stella Paoletti superano al 1° turno Cipro del Nord con il punteggio di 9-8. Vittoria anche per la coppia femminile: Giada e Stella Paoletti battono 7-4 l'Austria e avanzano.

Nel pomeriggio primi turni anche nel tiro di precisione – sia maschile che femminile – mentre in serata debutta la coppia maschile, Frisoni ed Enrico dall'Olmo, contro l'Ungheria.







