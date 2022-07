Bocce: i "fantastici 4" rientrano a San Marino con una grande accoglienza

Sono rientrati ieri sera, in tarda serata, gli atleti della delegazione sammarinese di bocce dopo la grande esperienza ai Giochi del Mediterraneo di Orano, culminata con la vittoria di ben 3 medaglie. Enrico dall'Olmo ha conquistato prima il bronzo nell'individuale e poi l'argento in coppia con Jacopo Frisoni mentre Stella Paoletti e Anna Maria Ciucci hanno vinto uno straordinario oro, battendo l'Italia in finale, nel doppio femminile. Diversi i familiari, tifosi e semplici appassionati che hanno voluto tributare il giusto riconoscimento ai “fantastici 4” delle bocce biancazzurre.