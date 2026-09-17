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Bocce: i medagliati di Taranto protagonisti a Fiorentino per delle serate dimostrative

Jacopo Frisoni, Enrico Dall'Olmo e le due sorelle Paoletti, Stella e Giada hanno partecipato a questa serata dimostrativa “aiutando” giovani e non alla scoperta di questa disciplina

17 set 2026
Bocce: i medagliati di Taranto protagonisti a Fiorentino per delle serate dimostrative

Reduci dall'impresa di Taranto ai Giochi del Mediterraneo, i medagliati delle bocce sammarinesi sono stati protagonisti di tre serate al campo del Centro Sociale di Fiorentino per avvicinare la cittadinanza a questo sport. Presenti Jacopo Frisoni, Enrico Dall'Olmo e le due sorelle Paoletti, Stella e Giada.

Gli atleti sammarinesi hanno partecipato a questa serata dimostrativa “aiutando” giovani e non alla scoperta di questa disciplina, che negli ultimi anni ha regalato tante soddisfazioni ai colori biancazzurri.




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