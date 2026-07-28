BOCCE Bocce, il Trofeo internazionale Montecerreto debutta con oltre 250 partecipanti Alto livello e tanti iscritti - da sei Nazioni - per la prima volta della competizione. La società: "Splendida anche la convivialità"

Un debutto coi fiocchi, bagnato da oltre 250 partecipanti arrivati da sei Nazioni europee. Così si è presentato al mondo delle bocce il Trofeo internazionale Montecerreto, prima manifestazione di tale livello e richiamo organizzata a San Marino, in questa disciplina. Dedicata agli specialisti della raffa, la competizione si è aperta sabato pomeriggio al bocciodromo federale di Borgo Maggiore, con la gara a coppie miste. A vincere, il duo formato da Chiara Morano di Osteria Grande e Luca Capeti di Vigasio-Villafranca. Buona prova per Stella Paoletti e Jacopo Frisoni, che però si fermano a un passo dalle semifinali, cedendo ai quarti.

Domenica si è ripreso sin dalla mattina, con le qualificazioni per le gare individuali, maschili e femminili, disputate anche nelle vicine province di Pesaro e Urbino, Cesena, Rimini e Ravenna, ma con finali sempre a San Marino. Tra gli uomini vince Gianluca Manuelli di Sant'Angelo Montegrillo, tra le donne ecco la doppietta di Chiara Morano, che si prende il trofeo anche al singolare. Soddisfatti per l'andamento del torneo gli organizzatori, della Società bocciofila Montecerreto, che parlano di alto livello tecnico e grande partecipazione.

"È stata una grande manifestazione - commenta Christine De Smedt, del Consiglio direttivo -, sia dal punto di vista sportivo, dove abbiamo visto delle gare di alto livello, dei giocatori di altissimo livello, competere tra loro, sia della convivialità. Dopo la partita, quindi, c'è stato anche lo stare l'uno con l'altro ed è stato molto bello".

Il bocciodromo di Borgo Maggiore è una struttura ideale per questo tipo di eventi?

"Sì, anche se onestamente, per il numero di partecipanti che abbiamo avuto, è ancora piccolo, quindi abbiamo dovuto chiedere l'aiuto ai bocciodromi del circondario".

Ora le bocce sammarinesi si proiettano verso questo grande evento che è Taranto 2026...

"Sì, i Giochi del Mediterraneo sono il prossimo passo, saremo presenti anche lì. non come organizzatori, stavolta, ma come giocatori".

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