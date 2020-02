La Libertas San Marino si aggiudica la gara di andata della Finale Regionale Emilia-Romagna nel Campionato di Promozione per Società 1^ categoria di bocce.

Finisce 5-3 per i biancazzurri contro la Sammartinese grazie alle buone prestazioni di Enrico Dall'Olmo, Marco Cesini, Alfeo Carli e i due Frisoni, Jacopo e Giuseppe. Sabato 15 febbraio è in programma il ritorno a San Martino in Rio, a Reggio Emilia.