Bocce: Maurizio Mularoni resta alla guida della Federazione, rinnovato il Direttivo

Il bocciodromo federale di Borgo Maggiore è stato sede delle elezioni della Federazione Sammarinese Sport Bocce. Tra i due candidati Gian Luigi Giancecchi e Maurizio Mularoni, l’Assemblea ha confermato quest’ultimo alla guida della Federazione.

Eletti anche i membri del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2025-2028, composto da Alessia Casadei, Lorena Forcellini, Claudio Gasperoni, Pier Marino Paoletti, Carlo Rossi, e Giuseppe Frisoni in qualità di Rappresentante degli Atleti. Matteo Albani e Georges Morganti sono i due Sindaci Revisori, Massimo Magagnini votato come membro supplente.