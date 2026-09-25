BOCCE Bocce: medaglia del doppio maschile agli euro-junior di Predazzo Valentino Santolini e Paolo Francioni sono in semifinale e già sicuri della medaglia. 5° il doppio misto di Giulia Santolini e Luca Gasperoni

Bocce: medaglia del doppio maschile agli euro-junior di Predazzo.

Arriva una medaglia per San Marino dai campionati europei juniores di bocce di Predazzo. Nonostante la sconfitta odierna per 8-3 contro la Turchia, il doppio maschile composto da Valentino Santolini e Paolo Francioni si qualifica alla semifinale. Domani alle ore 10:45 la sfida contro la Croazia, in caso di vittoria alle 16:15 finalissima contro la vincente di Italia-Svizzera, mentre in caso di sconfitta arriverà comunque la medaglia di bronzo.

Si conclude invece con una vittoria in rimonta per 10-6 contro l'Austria l'europeo del doppio misto composto da Giulia Santolini e Luca Gasperoni. Una partita che sembrava compromessa dopo che la coppia sammarinese si era trovata sotto per 0-6 e che li porta al 5° posto della graduatoria complessiva, risultato che vale la qualificazione ai prossimi campionati mondiali di categoria.

Oltre nella medaglia già sicura nel doppio maschile, Paolo Francioni ha conquistato anche il 5° posto finale nella gara di tiro di precisione, venendo eliminato ai quarti dopo il 6° posto nei due turni eliminatori. Nella gara femminile non riesce invece a superare le fasi eliminatorie Giulia Santolini, che chiude la gara in 11ª posizione.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: