BOCCE Bocce, Miloro si aggiudica il 16° Trofeo Libertas Battuto in finale Mora, 3° posto per Poggi. 5° il migliore dei sammarinesi, Giuseppe Frisoni.

È Gaetano Miloro della Vigasio Villafranca ad aggiudicarsi il 16° Trofeo Libertas di bocce, svoltosi al bocciodromo di Borgo con 134 atleti in gara: battuto in finale Luciano Mora. 3° posto per Fabrizio Poggi che nella sfida per il bronzo ha la meglio su Libiano Fuzzi. Per i portacolori Libertas, 5° Giuseppe Frisoni, eliminato ai quarti proprio da Miloro, mentre Loriano Gianini, Massimo Magagnini e Stefano Carli sono arrivati agli ottavi.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: