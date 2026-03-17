BOCCE Bocce: Montecerreto porta San Marino nel campionato juniores Al bocciodromo di Borgo Maggiore, appuntamento con il campionato a squadre, con la squadra del Titano in lotta per la prima posizione.

Le bocce sammarinesi continuano nel migliore dei modi la tradizione del Titano. Conferma che arriva dal campionato juniores a squadre che vede impegnata la bocciofila Montecerreto nella fase regionale. I portacolori del Titano sono all'esordio nel torneo regionale che assegnerà anche il lasciapassare per la fase interregionale e poi nazionale. Per la prima volta San Marino schiera una squadra giovanile e lo fa con tutti atleti cresciuti nel settore giovanile del Titano. Al bocciodromo di Borgo Maggiore, i biancoazzurri hanno sfidato la bocciofila Sammartinese nella prima giornata del girone di ritorno. I Titani si sono imposti con il punteggio di 7-1. I set che definiscono il punteggio finale arrivano da: tiro di precisione under 15 e under 18, individuale, terna e coppie. Tutti e sette gli atleti di Montecerreto sono scesi in campo, confermando la qualità del movimento sammarinese. In classifica i biancoazzurri hanno vinto tre dei quattro incontri disputati e pareggiato uno contro la favorita per la vittoria del girone, la bocciofila La Fontana di Malalbergo. Al termine di questa fase, la squadra vincitrice sfiderà la rappresentante delle Marche in un play off, per accedere alla final four in programma a Brescia a fine maggio, dove sarà assegnato il titolo di campione d'Italia di categoria.

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