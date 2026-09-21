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Bocce, San Marino agli Europei juniores di Predazzo

La delegazione sammarinese ci è in partenza per partecipare alla rassegna continentale con il veterano Valentino Santolini e i debuttanti Giulia Santolini, Paolo Luis Francioni e Luca Gasperoni

di Elia Gorini
21 set 2026
La delegazione sammarinese impegnata agli Europei di bocce juniores di Predazzo.
La delegazione sammarinese impegnata agli Europei di bocce juniores di Predazzo.

Nuovo appuntamento internazionale per la Federazione Sammarinese Bocce, che da martedì 22 settembre a sabato 26 settembre sarà impegnata a Predazzo per il Campionato Europeo Juniores Under 18 di specialità raffa. La delegazione sammarinese è composta dagli atleti: Valentino Santolini, da Giulia Santolini, di appena 13 anni, Paolo Luis Francioni e Luca Gasperoni. I biancazzurri saranno seguiti dal commissario tecnico federale Marco Cesini e dal capo delegazione Jacopo Frisoni. L'evento vedrà partecipare dieci nazioni e durante l'Europeo saranno assegnati i titoli juniores di coppia femminile, coppia maschile, coppia mista, tiro di precisione femminile e maschile.




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