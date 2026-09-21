Bocce, San Marino agli Europei juniores di Predazzo

Nuovo appuntamento internazionale per la Federazione Sammarinese Bocce, che da martedì 22 settembre a sabato 26 settembre sarà impegnata a Predazzo per il Campionato Europeo Juniores Under 18 di specialità raffa. La delegazione sammarinese è composta dagli atleti: Valentino Santolini, da Giulia Santolini, di appena 13 anni, Paolo Luis Francioni e Luca Gasperoni. I biancazzurri saranno seguiti dal commissario tecnico federale Marco Cesini e dal capo delegazione Jacopo Frisoni. L'evento vedrà partecipare dieci nazioni e durante l'Europeo saranno assegnati i titoli juniores di coppia femminile, coppia maschile, coppia mista, tiro di precisione femminile e maschile.







