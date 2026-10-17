BOCCE Bocce: San Marino è argento mondiale Stella Paoletti e Jacopo Frisoni sul secondo gradino del podio in Brasile.

Bocce: San Marino è argento mondiale.

Stella Paoletti e Jacopo Frisoni sono medaglia d’argento ai mondiali di bocce. La coppia sammarinese cede in finale all’Italia 11-10 dopo una mano supplementare. San Marino gioca una partita incredibile, con gli Azzurri che conducono 10-0 prima della grandissima rimonta dei Titani fino al 10 pari. La mano supplementare che premia l’Italia con la coppia formata da Chiara Morano e Giuliano Di Nicola,

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: