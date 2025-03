BORGO MAGGIORE Bocce: San Marino e Croazia s'incontrano nel "Meeting dell'amicizia" Weekend di affiancamento e competizioni per le due nazionali, al Bocciodromo federale di Borgo Maggiore. Il Titano vince 5-2, in campo anche due giovanissimi

San Marino e la Croazia si avvicinano grazie alle bocce. Sabato 8 e domenica 9 marzo, al Bocciodromo federale di Borgo Maggiore, le Nazionali delle due federazioni si sono incontrate per un weekend di affiancamento e di gare amichevoli, in un evento chiamato Meeting dell'amicizia. Una sorta di allenamento congiunto, in cui in campo sono andati sei atleti per ciascuna Nazione, di cui quattro seniores e due juniores, disputando nove gare. A rappresentare San Marino c'erano i giovanissimi Valentino Santolini e Paolo Francioni, entrambi neanche quindicenni, e i più esperti Stella e Giada Paoletti, Enrico Dall'Olmo e Jacopo Frisoni.

Tre le specialità in cui si sono affrontate le Nazionali: si va dal tiro di precisione, juniores, maschile e femminile, in cui ad avere la meglio è stata la Croazia, all'individuale juniores, con un pareggio, per chiudere con quattro gare a coppie tutte vinte dal Titano, una che ha coinvolto i due giovani e tre dedicate ai seniores. In complesso, San Marino si è imposta nel meeting per 5 punti a 2. Una bella immagine sportiva di sé offerta a livello internazionale e, soprattutto, un ottimo modo per creare legami con un'altra federazione europea.

