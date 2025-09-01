BOCCE

Bocce: San Marino pronto per gli Europei in Svizzera

La delegazione del Titano sarà impegnata a Chiasso nella rassegna continentale.

La nazionale di San Marino di bocce è viaggio per la Svizzera dove sarà impegnata nei campionati Europei a Chiasso dal 2 al 6 settembre. A difendere i colori del Titano: Giada e Stella Paoletti, Enrico Dall'Olmo e Jacopo Frisoni. A guidare la spedizione biancoazzurra il capo delegazione Pier Marino Paoletti. Tecnico federale Marco Cesini e fisioterapista Nicola Galli.

In Svizzera saranno sedici, le nazioni che si affronteranno per i titoli continentali di coppia femminile, coppia mista, coppia maschile, tiro di precisione femminile, tiro di precisione maschile e di coppia mista. 

