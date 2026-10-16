BOCCE Bocce, San Marino qualifica ai quarti coppie uomini, donne e mixed

Bocce, San Marino qualifica ai quarti coppie uomini, donne e mixed.

Dopo la fase a gironi del mondiale di bocce in Brasile, San Marino qualifica ai quarti di finale la coppia maschile, Enrico Dall'Olmo e Jacopo Frisoni, quella femminile con Giada e Stella Paoletti e la coppia mista con Stella Paoletti e Jacopo Frisoni.

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