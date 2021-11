Bocce; San Marino sul terzo gradino del podio nel meeting internazionale di Bergamo Nella finale per il bronzo, la squadra sammarinese ha battuto per 6 a 0 l'Austria

L'Italia domina il meeting internazionale per la ripartenza di Bocce. A Bergamo gli azzurri sconfiggono la Svizzera in finale. Sul terzo gradino del podio è salita la squadra di San Marino, vincitrice per 6-0 nei confronti dell'Austria.





