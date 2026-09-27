Bocce: Santolini e Francioni dopo l'argento europeo "È stata un'emozione bellissima"

Il movimento sammarinese delle bocce torna dal campionato europeo juniores di Predazzo con una splendida medaglia d'argento di Valentino Santolini e Paolo Francioni, e la qualificazione e la qualificazione ai campionati modniali di categoria del prossimo anno anche del doppio misto di Giulia Santolini e Luca Gasperoni, con grande soddisfazione anche da parte del ct della nazionale Marco Cesini.

Avete vinto una grandissima medaglia d'argento ai campionati europei Juniores di Predazzo, che emozione è stata per voi?

Valentino Santolini: "Ovviamente è un'emozione grandissima, infatti è il miglior obiettivo che io abbia mai ottenuto e quindi sono molto contento.

Paolo Francioni: "È stato un bellissimo obiettivo, una bellissima medaglia anche perché è stata la mia prima esperienza in una grande manifestazione, quindi è stata un'emozione unica".



Quanto è importante per voi avere come punti di riferimento gli atleti che hanno vinto medaglie anche a livello senior, come quelle che sono arrivate ai giochi del Mediterraneo?

Santolini: "È un punto di riferimento importante perché anche Jacopo, che è stato capodelegazione, ci ha aiutato nella fase di riscaldamento, nella fase mentale".

Qual è il bilancio di questi campionati europei?

Marco Cesini (ct della nazionale): "Siamo andati bene, il nostro obiettivo per questi campionati europei era la qualificazione al ranking europeo per andare in Mondiali del prossimo anno. Quella era la nostra base e abbiamo fatto di meglio perché oltre ad aver ottenuto la qualificazione su tutte le specialità, abbiamo portato a casa anche una medaglia che quando siamo partiti non era così sicura".

Cosa vi portate da quest'esperienza con la nazionale?

Luca Gasperoni: "L'esperienza con la maglia della Nazionale è proprio un sogno che si avvera. Poi la qualificazione, che era il nostro obiettivo principale, è sempre bello. È bellissimo poter partecipare ancora ad altre competizioni del genere.

Giulia Santolini: "È stato molto bello perché abbiamo vestito i colori della Nazionale e siamo riusciti a qualificarci".







