Bocce stellari: i due doppi giocano per l'oro

Lo sport sammarinese mette in pagamento il primo assegno circolare. Lo firmano le Bocce che come sempre regalano medaglie e adesso c'è solo da decidere il colore. Una giornata aperta trionfalmente da Enrico Dall'Olmo e Jacopo Frisoni. Il doppio biancazzurro sfida quello di casa formato dai temibili algerini Alì-Zekiri. Dopo una prima fase equilibrata, i biancazzurri guidati dal CT Marco Cesini si portano avanti. Frisoni all'accosto pressoché perfetto, il Toro Dall'Olmo come sempre a esaltarsi nella lotta. Finisce 12-6 e domani i ragazzi van per l'oro.

Per ristabilire la parità di genere ricercata ossessivamente dal Cio basta aspettare un'ora quando tocca al doppio femminile. Stella Paoletti e Anna Ciucci concedono un paio di mani di libertà alle turche Cil-Demir. Poco tempo per far cose turche, perché poi le biancazzurre si mettono davanti in controllo. Anna Ciucci è sempre sul pallino, Stella Paoletti cresce sensibilmente alla distanza nella bocciata. Il finale dice 12-5 ed è il più commento di tutti i possibili commenti. In finale per l'oro doppio derby San Marino-Italia, l'eccellenza della raffa mediterranea, che poi è la raffa mondiale, è qui.

La doppietta nel doppio fa da apripista ai singolari. Qui Enrico Dall'Olmo affronta l'italiano Mattia Visconti. La partenza fallosa del “Toro” risulterà decisiva. L'atleta cremasco è più continuo nella bocciata rispetto a Dall'Olmo che questa volta si fa preferire nell'accosto. La partenza è già mezza sentenza. Visconti vola via 8-1 e anche se col Toro non è mai finita, la distanza e soprattutto il tempo rimanente allo scadere dell'ora giocano decisamente contro. Enrico riemerge, sul 9-6 legge la targa, poi il tempo finisce e in finale ci va Visconti, 12-8. Dall'Olmo, domani, cercherà il bronzo.