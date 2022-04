BOCCETTE Boccette: Marco Terenzi è campione sammarinese della specialità "con buche" Dopo Dal 4 al 10 aprile, presso il bar Casa Rossa di Murata, si è tenuto il Campionato Sammarinese

Dopo le stecche anche per le boccette specialità “con buche” è arrivato l’esordio stagionale. Una settimana d’incontri nei tre biliardi, gestiti dal presidente del sodalizio Renato Carattoni, che ha visto nuovi giocatori affacciarsi alla competizione più importante dell’anno per la specialità. Al termine delle fasi finali Marco Terenzi si è aggiudicato il primo posto e il titolo di campione sammarinese; secondo posto per Roberto Costantini, terzo Guerrino Mattioli, quarto Simone Ercolani, quinto Mario Casadei e sesto Sebastiano Minguzzi. Presente alle premiazioni il tesoriere federale Corrado Gualtieri che si detto soddisfatto dell’intera manifestazione, sia nei numeri sia nella qualità dei concorrenti. Il biliardo non si ferma e mentre al Bar del Posto di Santamustiola si sta svolgendo la seconda prova del Trofeo Federale, specialità stecche, in quel di Dogana le boccette si stanno preparando per il Campionato sammarinese senza buche.

