CULTURISMO Bodybuilding: Gaia Ruggiero è campionessa italiana WNBF La bodybuilder, personal trainer del Club Energia Wellness&Fitness, si è aggiudicata anche la prestigiosa Pro Card

Bodybuilding: Gaia Ruggiero è campionessa italiana WNBF.

Gaia Ruggiero ha conquistato il titolo di Campionessa Italiana Assoluta WNBF 2025 nella categoria Bikini. La bodybuilder, personal trainer del Club Energia Wellness&Fitness, si è aggiudicata anche la prestigiosa Pro Card che sancisce l'ingresso nel circuito professionistico della federazione WNBF e le consentirà di competere a livello internazionale. Nella stessa gara, che si è svolta a Bellaria, Ruggiero ha anche ottenuto il primo successo in una gara Pro.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: