Bodybuilding: Michele Giannoni, altri successi ai Campionati italiani, 2° e 3° posto

Si sono svolti a Roma domenica 3 luglio i Campionati italiani di bodybuilding della Federazione Fit Italy. Il sammarinese Michele Giannoni continua a collezionare successi. Competitivo, costante, determinato e di bellissima presenza, non accenna a rallentare le sue prestazioni che lo portano a raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi. Dopo il risultato dello scorso giugno al Rimini Wellness, è la volta dei Campionati italiani, dove ha gareggiato in due categorie: "Beginnes - Men's physique +175 cm" in cui ha ottenuto il secondo posto e "Men's physique - 176 cm" dove è arrivato terzo.

Il culturista di San Marino che continua a occupare le posizioni dei podi, afferma: "È stata una gran bella esperienza! Solo il fatto di essermi qualificato ai Campionati italiani per me è stato un grande traguardo che inizialmente non immaginavo". Poi continua: "Chiaramente arrivato a quel punto, essendo un atleta vuoi sempre il massimo. Ma non sempre si ottiene e bisogna accettare il giudizio dei giudici. Non vedo l'ora di partire con un periodo lungo di miglioramento per le competizioni future". E in un periodo roseo per il Titano negli sport di vario genere, anche il bodybuilding non fa eccezione grazie a Giannoni, un talento che fa sempre più ben sperare.