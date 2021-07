#TOKYO2020 Bologna: “Dedico questo momento felice a Fabrizio Stacchini" Il Segretario Generale del Cons Eros Bologna il giorno dopo elogia tutto il movimento che ha spinto per ottenere questo grande risultato

“Una medaglia che ci ripaga di tutti gli sforzi fatti in tutti questi anni. Una medaglia stra-meritata da Alessandra che è una grande professionista. Ritengo questo bronzo un punto di partenza e non un punto di arrivo”: Così il segretario Generale del Cons che dedica questo momento storico a chi, per tanti anni, ha ricoperto il suo ruolo nel Comitato Olimpico.

