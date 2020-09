BASEBALL Bologna e San Marino in campo questa sera al Ganni Falchi per gara 3 della finale scudetto

Bologna e San Marino in campo questa sera al Ganni Falchi per gara 3 della finale scudetto.

Una serie in perfetta parità con San Marino che ha espugnato il campo felsineo per 10 a 0 con una grande prova corale, caratterizzata da 3 fuoricampo e da un Solbach impeccabile sul monte di lancio mentre a formazione bolognese ha reagito e si è imposta in rimonta nella seconda sfida, giocata a Serravalle, per 7 a 4. La formazione di Mario Chiarini ha confermato un ottimo stato di forma in battuta, con 18 valide nelle prime due partite mentre Bologna ha trovato nella parte bassa del line up, gli uomini decisivi per vincere sul diamante di Serravalle. In gara 3, i probabili partenti saranno Leyva per Bologna e Ricardo Hernandez per San Marino. I due pitcher si sono già affrontati nell’ultima sfida di regular season, che ha visto il successo del San Marino per 3-1.



