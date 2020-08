BASEBALL Bologna ko con Parma, per San Marino l'assalto alla vetta parte da Collecchio I titani giocano alle 16:30 e alle 20:30 in casa degli emiliani, avversario non irresistibile. E senza scivoloni i ragazzi di Chiarini arriveranno allo scontro diretto da primi in classifica.

Oggi c'è la doppia sfida a Collecchio – ore 16:30 e 20:30 – ma per San Marino l'attacco alla vetta è partito già ieri sera al Gianni Falchi di Bologna. Dove l'8-7 per Parma è valso il 2° ko della serie per la capolista Fortitudo, il che spalanca la via al cambio al vertice. San Marino ora ha due successi e tre gare in meno dei campioni in carica, dunque, per media vittorie, è già davanti: se poi i titani non dovessero fare scherzi né con Collecchio né nel recupero con Macerata il sorpasso sarebbe effettivo in tutto e per tutto, almeno fino allo scontro diretto nell'ultima di ritorno. Sulla carta, sino ad allora, la strada è spianata, nella pratica c'è da tenere la concentrazione alta per evitare scivoloni imprevisti. A cominciare dal duplice appuntamento odierno, contro un avversario da rispettare ma non da temere. Nei quattro incroci precedenti Collecchio ha tenuto testa a San Marino solo in Gara3 d'andata, finita 1-0. Nelle altre tre partite il computo totale dei punti dice 36-5 e mercoledì è venuto fuori un 6-1 mai in discussione. Con tanto di 7° fuoricampo di Celli, punta di diamante di una formazione solida sul monte e dall'attacco esplosivo e che ora ha nel mirino il primato in classifica.



