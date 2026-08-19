BASEBALL Bologna rimonta due volte San Marino e riapre la semifinale scudetto I Titani chiudono con 11 valide contro 5, ma non riescono a capitalizzare. La serie resta comunque nelle mani degli uomini di Ramos, avanti 2-1. Questa sera gara 4

Bologna rimonta due volte San Marino e riapre la semifinale scudetto.

Il San Marino Baseball si fa rimontare due volte e cede 3-2 sul campo di Bologna in gara 3 della serie semifinale scudetto, restando comunque avanti 2-1. A decidere la sfida al Gianni Falchi è un fuoricampo di Liberatore nella parte bassa dell'ottavo inning. Non sono bastate ai sammarinesi 11 valide contro le 5 dei felsinei.

San Marino era passato avanti già al primo inning con il fuoricampo di Rifaela, prima del pareggio bolognese al secondo. Al quinto Guevara aveva riportato avanti gli uomini di Ramos, ma Bologna ha trovato il 2-2 al settimo con la volata di sacrificio di Celli. All'ottavo, con due eliminati, Liberatore ha quindi colpito il solo homer del definitivo 3-2. San Marino ha provato a reagire nell'ultimo attacco, portando Marlin in seconda base, senza però riuscire a trovare la valida del pareggio. Gara 4 è in programma questa sera, ancora al Gianni Falchi.

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