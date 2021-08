BASEBALL Bologna - San Marino al Falchi per gara3

Bologna - San Marino al Falchi per gara3.

Si riparte questa sera con gara3 della finale scudetto tra la Fortitudo Bologna e San Marino. Si riparte dal risultato di parità al Gianni Falchi. Fattore campo finora ribaltato con San Marino corsaro in terra emiliana e la Fortitudo a replicare sul diamante di Serravalle. Una finale molto equilibrata nella quale non sono mancati colpi di scena. Gara1 era stata decisa agli extranning dopo 12 riprese con il punteggio di 6-4 finale, gara2 ha visto Bologna partire bene e chiudere ancora meglio con un largo 17-7, nel mezzo i Titani che avevano provato a rientrare in partita. Questa sera la rotazione dei lanciatori dovrebbe portare sul monte sammarinese Carlos Quevedo, con Tiago da Silva che dovrebbe rimanere in panchina per poi essere utilizzato domani sera in gara4 sul Titano.

