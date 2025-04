Dopo il successo in gara1 arriva una sconfitta per il San Marino Baseball, che cade 13-3 in gara2 contro Bologna. Al “Gianni Falchi” gli emiliani impattano la serie sull'1-1, ai Titani non bastano le 10 valide e il secondo fuoricampo in altrettante partite di Proctor. Bologna prende il largo nei primi 3 inning, infilando 9 dei 13 punti totali.