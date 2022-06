Bonn Capitals - San Marino 4-6. Alle 10.30 recupero decisivo con Rotterdam

Il San Marino Baseball si aggiudica 6-4 la maratona coi padroni di casa dei Bonn Capitals e sale a due vittorie e zero sconfitte nel girone preliminare di questa Coppa Campioni. Non tutto però è deciso, la qualificazione alle semifinali è ancora in ballo. Alle 10.30 verrà completata la gara col Neptunus Rotterdam, interrotta per pioggia martedì sul 5-5 a inizio 9°. Qualora arrivasse una vittoria, San Marino sarebbe primo nel girone e affronterebbe in semifinale Parma, secondo dietro ad Amsterdam nell’altro raggruppamento. Se invece a prevalere fosse il Neptunus, la griglia delle prime tre posizioni sarebbe decisa dal team quality balance, con tre squadre a parità di vittorie e sconfitte (San Marino, Bonn e Neptunus su un eventuale 2-1).