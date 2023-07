TENNIS Borgo Maggiore vince l'Open dei Castelli Torna dopo anni il torneo di tennis a squadre tra i 9 Castelli di San Marino. I granata si aggiudicano la finale contro Acquaviva.

Borgo Maggiore vince l'Open dei Castelli.

Mancava da anni, è tornato con grande successo. L'Open dei Castelli ha coinvolto oltre 80 atleti, rigorosamente tutti dilettanti. Borgo Maggiore si è aggiudicato l'edizione 2023, di questo torneo a squadre patrocinato dalla Federazione Sammarinese Tennis e dalle Giunte di Castello. Una manifestazione che ha saputo coinvolgere partecipanti di ogni età, con il regolamento che prevedeva anche sfide tra under e over, oltre ai singolari maschili e femminili e al doppio. Al termine della fase a girone da tre, è iniziata la fase a scontro diretto tra le vincitrice dei tre gruppi e la migliore seconda.

Oltre un mese di sfide che hanno portato fino alla finalissima tra i Castelli di Acquaviva e Borgo Maggiore, che in semifinale hanno eliminato rispettivamente Città e Serravalle. Sulla terra rossa di Montecchio la squadra guidata da Fabio Chiaruzzi si è imposta per 4-1 su quella di Lino Masi, decretando il successo di Borgo Maggiore. Nelle sfide sono arrivati i punti di Lucia Selva contro Lucia Tamagnini con un doppio 6-0, nel singolo over Luciano Zonzini ha avuto ragione di Danilo Martino costretto al ritiro nel secondo set, mentre del doppio Viola Moretti e Gian Nicola Lonfernini hanno avuto la meglio su Nicoletta Biordi e Lino Masi per 6-3/6-3.

Particolarmente combattuta la partita tra gli under, che ha visto Alex Sciutti imporsi al long tie-break su Daniel Manenti con il risultato di 3-6, 7-6 (5), 13-11. La formazione di Acquaviva è riuscita a strappare un punto nel singolo maschile, vinto da Emanuel Vannucci contro Davide Petrini. Nella finale per il terzo posto Città ha battuto Serravalle.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: