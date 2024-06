Borgo Maggiore vince l'Open dei Castelli

La squadra di Borgo Maggiore, battendo Acquaviva in finale, si è aggiudicata la seconda edizione dell'Open dei Castelli. Il torneo, organizzato dal San Marino Tennis Club in collaborazione con la Federazione Sammarinese Tennis, ha visto la partecipazione di rappresentanti di tutti i 9 Castelli della Repubblica. Decisivo, ai fini dell'assegnazione del titolo, il doppio di spareggio dopo il 2-2 maturato grazie ai singolari maschile, femminile, Over e Under. Il torneo si è svolto sui Campi del centro tennis di Montecchio. Borgo, che un anno fa si era aggiudicata anche la prima edizione, domina dunque l'albo d'oro. In semifinale ad arrendersi erano state Faetano e Fiorentino, che con le finaliste avevano vinto la prima fase composta da 2 gironi. E' un torneo che piace e gode del contributo e patrocinio di tutte le Giunte dei 9 castelli.