Bowling, campionato sammarinese: Thomas De Marini vince e si qualifica per gli Europei.

Sarà Thomas De Marini a rappresentare San Marino agli Europei di bowling di Vienna, in autunno. È lui il vincitore della categoria M/A, il massimo livello tra gli uomini, del Campionato sammarinese di bowling che si è concluso mercoledì sera: in quanto primo classificato, ha guadagnato il diritto di partecipare alla rassegna continentale, in programma tra dal 20 al 26 ottobre. De Marini, così come gli altri giocatori in lizza per il titolo maschile, ha disputato al Rose’n Bowl tre delle quattro prove previste, totalizzando 3213 punti (in caso di quattro gare su quattro disputate, si sarebbe scartato il risultato peggiore). Secondo è Ettore Bacciocchi, con 3113, terzo è Matteo Corazza, con 3100. Per quanto riguarda le altre categorie maschili, Michele Forcellini è il vincitore della M/B, con 2993 punti, di fronte a Christophe De Marini e Luca Corazza; Henry Bacciocchi vince la M/C, con 2380 punti; Gianluca Conti trionfa della M/D, con 2617 punti, battendo Manuel De Angeli e Gian Vito Campo; buona la prova dell'unico esordiente del campionato, Leonardo Bollini, che chiude nella M/ES con 2053 punti. Quattro erano le donne in gara, di cui la sola Morena Barbieri nella categoria F/B, che ha chiuso con 2958 punti, e tre nella categoria F/D: a vincere è stata il prospetto Maya Bedetti, che ha totalizzato 2461 punti, staccando Milva Piva, battuta di 60 punti, e Nicole Benedettini. Stasera, sempre al Rose’n Bowl, i vincitori di ciascuna categoria torneranno in pista per contendersi il titolo di "Campionissimo 2025", un torneo nel torneo che si tiene ogni anno alla fine del Campionato nazionale. A sfidarsi, dalle 21, saranno sette finalisti: Thomas De Marini, Michele Forcellini, Henry Bacciocchi, Gianluca Conti, Leonardo Bollini, Morena Barbieri e Maya Bedetti. La gara è aperta al pubblico.

