Bowling: confermato presidente Adriano Santi

L’assemblea generale della Federazione Sammarinese Bowling ha confermato per acclamazione fiducia a Adriano Santi, che resta alla guida federale anche per il prossimo ciclo olimpico. Per acclamazione sono stati nominati anche i membri del consiglio direttivo: Concetta Concettini, Paolo Felici, Silvio Massaro e Lamberto Mularoni.

