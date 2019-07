Bowling, Fransson vince l'Open di San Marino

Dopo un lungo dominio britannico, per il secondo anno di fila il San Marino Open di Bowling si conferma feudo svedese. È Daniel Fransson il campione 2019 del Titano, mentre tra le donne primeggia Anna Andersson, ripescata grazie al turno “desperado di sabato sera e poi issatasi fino al 4° posto assoluto.

Oltre alla connazionale, nell'ultimo atto a 4 Fransson ha avuto la meglio sull'italiano Antonino Fiorentino e sul danese Thomas Larsen. I superstiti dei 48 che, dopo la settimana di qualificazioni, si sono guadagnati il pass per le finali domenicali, divise in 4 step. Tra questi nessun sammarinese: Ettore Bacciocchi, il migliore dei biancazzurri, è 61° su 213, mentre Matteo Corazza e Morena Barbieri sono rispettivamente 172° e 205°.

Le finali cominciano con l'eliminazione del campione in carica, Pontus Andersson, fuori già nello Step 1. Non proprio un colpo di scena, visto che lo svedese aveva chiuso 28° le qualifiche. Le sorprese arrivano nello Step 3, nel quale salutano 7 dei migliori 8 della settimana di gare. L'unico a salvarsi è proprio Fransson, 6° in lista, che si presenta al decisivo Step 4 col punteggio più basso dietro a Fiorentino, Anna Andersson e Larsen, rispettivamente 13°, 46° e 20° in griglia. Qui però si riparte da zero: sono tre gare e ad ogni giro il peggior classificato va fuori. Nella prima lo svedese fa 261 punti ed è in testa con +40 su Fiorentino, che nelle successive prove riesce a rosicchiargliene prima 13 e poi 18. Dunque non abbastanza: Fransson chiude a 695, vince di 9 e si aggiudica il torneo.