BOWLING Bowling, Marini 27° allo European Championship of Champions Il sammarinese apre con qualche difficoltà, ma cresce alla distanza, sforando nettamente i 200 punti per quattro volte nell'ultimo giorno

Bowling, Marini 27° allo European Championship of Champions.

Si chiude con un 27° posto l'edizione 2026 dello European Championsip of Champions di bowling per Thomas Marini. Nella settimana di competizioni in Turchia, il sammarinese ha disputato tre blocchi di gare (24 in totale) in crescendo, terminando con una media complessiva superiore rispetto a quella con cui aveva cominciato e recuperando due posizioni rispetto al 29° piazzamento iniziale.

Marini, uno dei 34 campioni nazionali in carica che hanno partecipato alla competizione (più 31 al femminile, in cui San Marino non aveva rappresentanti nella rassegna), ha totalizzato 1467 punti nelle otto prove della giornata di apertura, con una media 183,4 punti. Nel secondo giorno, quello che valeva anche per il titolo a coppie miste, è sceso a 1449, ma è nella terza e ultima tornata che è cresciuto, piazzando 1600 punti, con un picco picco di 233 in gara 3, a cui aggiunge due 222 e un 218, per un 200 giornaliero di media: meglio di lui, tra gli i giocatori che non sono riusciti a qualificarsi per la fase finale, hanno fatto solo in due, di venerdì. Il suo punteggio combinato finale è 4516, a 313 punti dal passaggio alla fase successiva, per una media complessiva di 188,2. A seguirlo nella competizione è stato l'allenatore Paolo Felici.

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