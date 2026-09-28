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Bowling, San Marino allo European Championship of Champions con Thomas Marini

La competizione mette di fronte i campioni e le campionesse nazionali delle federazioni europee, fino al 2 ottobre

di Nicola Petricca
28 set 2026
Paolo Felici (a sinistra) e Thomas Marini (a destra) insieme agli atleti italiani agli Ecc di bowling
Paolo Felici (a sinistra) e Thomas Marini (a destra) insieme agli atleti italiani agli Ecc di bowling

Parte oggi l'avventura di San Marino allo European Championship of Champions, il torneo che mette di fronte tutti i campioni nazionali delle federazioni europee di bowling. A rappresentare il titano ci sarà Thomas Marini, campione sammarinese 2026, accompagnato dall'allenatore Paolo Felici.

Il campionato si disputerà ad Ankara, strutturato su 24 partite per ciascun partecipante, divise in tre serie da 8 gare. I migliori 12 per media, dopo le qualificazioni, si giocheranno il titolo, sia al maschile, sia al femminile. Oggi sono state disputate le prove nono ufficiali, domani il via alle competizioni, che dureranno fino al 2 ottobre.




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