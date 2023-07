BOWLING Bowling, San Marino Open: Kim Bolleby trionfa Oltre 250 atleti per uno dei tornei più importanti del panorama europeo: la finale a 4 va allo svedese Bolleby che regola Jelinek, Pakarinen e Fiorentino. Capitolo sammarinesi: Forcellini e De Marini riescono ad entrare nella prima fase dell'ultimo atto.

Paragonandolo al tennis, è quasi ai livelli di un Grande Slam. Il San Marino Open di Bowling si è confermato come uno dei tornei più importanti del panorama europeo e anche quest'anno ha visto la presenza di oltre 250 atleti provenienti da numerose nazioni del Vecchio Continente, ed anche dei rappresentanti della Colombia. La presenza in contemporanea di altri eventi negli Stati Uniti non ha permesso di raggiungere numeri da record, ma il livello visto nella settimana di gare al Rosen' Bowl è stato comunque altissimo. A partire dal mercoledì con la Finale Master Europa con la presenza dei migliori 8 giocatori del ranking, sia maschile che femminile. Successi che sono andati al britannico Dominic Barrett e alla danese Mai Ginge Jensen.

Il San Marino Open invece è stato un esclusiva di Kim Bolleby, alla prima affermazione sul Titano. Nella finalissima a 4 lo svedese ha battuto il ceco Lukas Jelinek, la finlandese Essi Pakarinen – unica donna all'ultimo atto – e l'azzurro Antonino Fiorentino. Protagonisti anche i sammarinesi Matteo Corazza, Ettore Bacciocchi, Michele Forcellini e Thomas De Marini: per quest'ultimi due anche la soddisfazione di essere entrati nei primi 48 e aver raggiunto la prima fase della finale.

