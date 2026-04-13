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Bowling Sport Speciali, per San Marino 7 medaglie al Memorial Ceselli

Oro per Stranieri, Frassini, Marchetti e Berardi, argento per Zaghini e bronzo per Francioni e Alessandrini.

Bowling Sport Speciali, per San Marino 7 medaglie al Memorial Ceselli.

7 medaglie per gli atleti della Federazione Sammarinese Sport Speciali al 5° Memorial Francesca Ceselli di Bowling, svoltosi a Formigine. 

4 gli ori di categoria: a conquistarli sono Elena Stranieri - con Emanuela Francioni di bronzo - Nicholas Frassini, Ruggero Marchetti - in un podio tutto biancazzurro con Davide Zaghini e Federico Alessandrini - ed Emanuele Berardi, alla sua prima esperienza fuori San Marino.

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