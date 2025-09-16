SEMINARIO Brighi: "Il Var dà credibilità al calcio" L'ex arbitro, oggi consulente Fsgc, ha parlato del cambiamento portato dalla tecnologia, a margine del seminario tenuto al San Marino Stadium

L'introduzione della tecnologia nel calcio, seppur graduale, ha cambiato il modo di vivere questo sport e soprattutto il modo di stare in campo degli arbitri. Se n'è parlato stamattina nel seminario "Dalla terna al Var: come la tecnologia ha cambiato il calcio e il modi di raccontarlo", al San Marino Stadium, a margine del quale l'ex arbitro di Serie A e B Christian Brighi, oggi consulente della Federcalcio sammarinese, ha raccontato l'impatto avuto dalle ultime innovazioni: "Passare da avere gli assistenti con la bandierina normale a quelli con la bandierina elettronica e agli auricolari e, oggi, al Var è stata un'escalation a livello tecnologico che ha dato una grossissima mano agli arbitri. Fermo restando, però, il fatto che sia sempre l'arbitro colui che deve decidere. Non deve pensare che dietro abbia un salvagente, perché il Var, fondamentalmente, è un salvagente. La tecnologia è un supporto, ma è sempre l'arbitro, insieme ai propri assistenti e al quarto ufficiale, che deve decidere su quello che vede in campo".

Una disamina che ha poi toccato un paradosso che si è creato nel calcio: prima si chiedeva più tecnologia per evitare o ridurre gli errori, ora che c'è, la si addita di aver tolto romanticismo a questo sport. "Diciamo che anch'io sono per un calcio un po' più romantico - prosegue Brighi -, però dico anche che, quando arbitravo io, se avessi avuto il Var mi sarei salvato da brutte figure. Vero, toglie del romanticismo, però secondo me dà più credibilità a quello che è il gioco del calcio, che si va un po' uniformando a tutti gli altri sport".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: