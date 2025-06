EUROPEI NUOTO ARTISTICO Brilla la stella Verbena. Tris d'argenti per l'Italia A pochi giorni dal doppio trionfo ai Giochi dei Piccoli Stati di Andorra, Jasmine Verbena torna protagonista anche sulla scena continentale

Jasmine Verbena ha gareggiato nel solo libero ai Campionati Europei di nuoto artistico, in corso a Funchal, in Portogallo, ottenendo uno straordinario settimo posto con il punteggio di 197.7211. Un risultato che conferma la presenza di San Marino nell’élite della disciplina. Verbena tornerà in vasca per il solo tecnico. Jasmine ha brillato anche ad Andorra strappando applausi e due ori conquistati per distacco. Più in generale conclusa la seconda giornata degli Europei di Nuoto Artistico con l'Italia capace di strappare un tris d'argenti le due routine del solo free (donne/uomini) e sempre il libero della prova a squadre. Enrica Piccoli ha concluso in seconda posizione nell’atto conclusivo. A precederla in classifica è stata la tedesca Klara Bleyer mentre il bronzo è stato conquistato dalla spagnola Iris Tio Casas. Secondo posto anche per Filippo Pelati che ha confermato il proprio talento. L’azzurro ha cercato di mettere in acqua una routine molto impegnativa, rischiando coi coefficienti di difficoltà. Argento per il ragazzo allenato da Beatrice Casalini, alle spalle dello spagnolo Jordi Caceres Iglesias. Podio completato dal britannico Ranjuo Tomblin. Il confronto Spagna-Italia si è protratto nel libero dei team: la formazione iberica ha prevalso con il punteggio di 320.1147, unica a infrangere il muro dei 300 punti. Piazza d’onore per l'Italia con 277.7194 davanti a Israele (223.7710).

