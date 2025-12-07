VOLLEY Brilla la Titan Services, cade la Gemini Med Bella vittoria per la Titan Services nella Serie D femminile: 3-0 a Bellaria e quinto posto in classifica. Crolla invece la Gemini Med nella Serie B maschile: Osimo, seconda forza del campionato, si impone 3-0.

La Titan Services si risolleva prontamente, riscattando il ko subito lo scorso weekend contro l'Unica Volley. Le ragazze guidate da coach Stefano Sarti fanno la voce grossa alla palestra di Falciano, superando con un netto 3-0 l'Idea Volley Bellaria. Una vittoria che consente alle biancazzurre di stabilizzarsi nelle parti alte della classifica di Serie D: quinto posto con 10 punti, appaiata all'Acerboli Santarcangelo avversaria nella prossima giornata, sempre tra le mura amiche. Contro Bellaria, già dal primo set si vede la voglia di rivincita della Titan Services. Le avversarie sono sempre costrette a rincorrere nei 3 parziali, che alla fine si chiuderanno con i punteggi di 25/21 25/17 e 25/21. Sugli scudi Tura con 14 punti, in doppia cifra anche Pedrelli a 12 e Ghinelli a 11.

La tensione, invece, gioca brutti scherzi alla Gemini Med San Marino che sul parquet di Osimo, contro la Libertas – tra le serie candidate alla promozione, crolla con un pesante 3-0. Complice una serata non proprio positiva di Oforah e Frascio, nei primi due parziali Osimo ha vita facile – grazie a muro e battuta - e si impone 25/18 e 25/17. La scossa, chiesta dal coach sammarinese Roberto Pascucci, arriva nel terzo set. La Gemini Med lotta su ogni pallone e impensierisce i marchigiani, più freddi però nei punti decisivi e in grado di chiuderla sul 27/25. I Titani restano al quinto posto in Serie B e saranno attesi da un altro turno in trasferta nel prossimo weekend, contro la Sabini Castelferretti.



