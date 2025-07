Brillante debutto all’Ironman di Nizza per la sammarinese Melanie Celli

Ottimo esordio nel mondo del triathlon internazionale per l’atleta sammarinese Melanie Celli, che ha partecipato all’Ironman di Nizza, una delle competizioni più dure e prestigiose del circuito mondiale. Celli, in gara nella categoria donne 30-34 anni, ha affrontato per la prima volta un triathlon su distanza "full", completando un percorso durissimo composto da 3.800 metri di nuoto in mare, 180 km di ciclismo con 2.450 metri di dislivello e la classica maratona da 42,195 km.

Dopo una buona frazione di nuoto, è uscita dall’acqua ottava nella sua categoria. In bici ha tenuto un passo costante, entrando nella top 20 femminile al passaggio sul Col de l’Écre (km 80). Alla fine, ha chiuso la competizione 50ª assoluta tra le donne e 23ª nella sua fascia d’età. Un risultato di grande valore, soprattutto considerando il livello altissimo delle partecipanti, provenienti da tutta Europa: Germania, Inghilterra, Danimarca, Spagna, Belgio e Italia. Per Celli, si tratta della prima esperienza in un triathlon internazionale, conclusa con determinazione e spirito competitivo. Negli ultimi mesi, Melanie Celli si era già distinta in altre competizioni: a settembre 2024 ha preso parte alla semi-maratona del Viaduc de Millau (23,7 km, 400 metri di dislivello), classificandosi 26ª tra le donne e 9ª nella sua categoria.

Ad aprile 2025 ha gareggiato nella semi-maratona di Grenoble (20 km, 600 metri di dislivello), centrando uno splendido 3° posto assoluto femminile e 3° posto di categoria. L'obiettivo di Melanie ora è entrare nella Top 20 mondiale del triathlon femminile.