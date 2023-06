MALTA 2023 Bronzo con record per Alessandro Gasperoni Francesco Sansovini e Alessandra Gasparelli qualificati per la finale dei 200. Debutto ai Giochi nel salto triplo per Emma Corbelli.

Vola l'atletica che si prende un'altra medaglia. Alessandro Gasperoni è di bronzo nei 400 metri. Grande risultato per sammarinese che con il tempo di 47”67 stabilisce anche il nuovo primato sammarinese di specialità. Sul podio con Gasperoni anche il monegasco Andant, oro e il maltese Pellegrini. Nella giornata della splendida medaglia di Alessandro Gasperoni in pista anche Francesco Molinari e Francesco Sansovini per le qualificazioni dei 200 metri. Francesco Molinari con 22.41 è quinto di batteria e non riesce a centrare l'accesso alla finale. Ci riesce Francesco Sansovini, secondo di batteria con il tempo di 21.66, alle spalle di Pellegrini, lo stesso dell'argento dei 400. Già in finale Alessandra Gasparelli nella gara dei 200. Domani le finali per completare il programma dell'atletica Ai Giochi da segnalare anche l'impegno di Emma Corbelli nella gara di salto triplo. La sammarinese si ferma alla misura di 11.21. Doppietta per Malta con vittoria di Claire Azzopardi con 12.95 davanti alla connazionale Rebecca Sarè con 12.66

Nel video l'intervista con Emma Corbelli

