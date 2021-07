Bronzo da impazzire, Alessandra Perilli nella storia

Quando Alessandra sbaglia il penultimo piattello il Presidente del Cons Gian Primo Giardi volta lo sguardo, tutta la delegazione sammarinese trattiene il fiato. Sbaglia anche l’australiana Scanlan. Alessandra ha il colpo del bronzo in canna e il piattello si frantuma. C’è ancora gara in corso, diventa impossibile trattenere l’impeto e mantenere la calma, ma occorre gonfiare i polmoni e trattenere l’aria. Quando l’infallibile Stefecekova colpisce l’ultimo, finalmente può esplodere la gioia. Alessandra Perilli è medaglia di bronzo olimpica. Una cosa mai vista. San Marino, tutta la Repubblica sale con lei sul terzo gradino di un podio Olimpico. Tutta la stampa celebra l’impresa della sammarinese e del suo piccolo paese. Lei tornerà presto sul Titano e sarebbe bello abbracciarla idealmente tutti insieme, questo è un colpo da celebrare al massimo. 29 luglio 2021, già prenotati gli scalpellini per incidere questa data che resterà per sempre nella storia dello sport di un piccolo paese di un piccolo Stato capace di giocarsela con i grandi. La bandiera di San Marino, issata con quella di Slovacchia e Stati Uniti d’America, brividi evidenti e pelle d’oca. Grazie Alessandra e può cominciare la festa.