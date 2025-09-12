TV LIVE ·
Bryan Toccaceli nelle prequalifiche del Campionato ACI Esport Hyper GT 2025

Il pilota sammarinese tra i partecipanti per conquistare un posto nella griglia del campionato.

di Elia Gorini
12 set 2025
Bryan Toccaceli (Foto: Aci Sport)
Bryan Toccaceli (Foto: Aci Sport)

C'è anche Bryan Toccaceli tra i 98 piloti iscritti al Campionato Italiano ACI Esport Hyper GT 2025. Il pilota sammarinese sarà al volante di una Mercedes-AMG GT3 per il team Tatum Res-Tech. Bryan è protagonista all’interno del progetto Motorsport For People: INCLUSION-E, iniziativa ACI Sport premiata ai FIA Awards 2024 per il suo impegno nell’inclusione delle persone con disabilità nel mondo Esport. Toccaceli sarà in pista per conquistare la qualifica nella classe GT3. Saranno 66 i piloti partecipanti per i 30 posti in griglia. Le prequalifiche si svolgeranno su due circuiti chiave: Interlagos e Watkins Glen. I migliori tempi ottenuti in queste giornate stabiliranno l’accesso alla griglia ufficiale del campionato. Il campionato prevede sette appuntamenti ufficiali, con gare di durata variabile tra 80 e 120 minuti. Si parte il 24 settembre da Monza.




