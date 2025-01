FEDERAZIONE SAMMARINESE PESI Bulzoni: "Un Direttivo in gran parte rinnovato che guarda con fiducia al futuro della Federazione Pesi" Nel 2027 San Marino ospiterà il Torneo dei Piccoli Stati di Pesi

"Abbiamo inserito nel nuovo Consiglio Federale tanti giovani e abbiamo rinnovato, a parte me e il Vicepresidente, completamente l'organico e a partire dal Segretario Generale, Achille Serra, e abbiamo inserito nuovi Consiglieri e nuovi responsabili tra atleti e allenatori. Abbiamo rinnovato completamente dando, penso, più continuità al futuro della nostra federazione".

Importante il rinnovo dei dirigenti, che è un problema per molte federazioni, invece dal punto di vista degli atleti come stiamo?

"Dal punto di vista degli atleti non è facile trovare atleti nuovi, ma negli ultimi due anni abbiamo visto entrare tanti giovani, si sono avvicinati alla nostra disciplina, molto difficile, e questo fa ben sperare appunto per il nostro futuro e alcuni di questi giovani hanno già conseguito risultati di tutto rilievo, sia nei campionati regionali che nei campionati italiani, quindi siamo felici".

Ci sono manifestazioni che avete già messo nel Mirino?

"Solitamente noi puntiamo ai Campionati Regionali, agli Italiani, ma soprattutto ai Giochi dei Piccoli Stati che per noi sono un po', diciamo, un punto di riferimento per tutte le stagioni. Tra l'altro nel 2027 li ospiteremo a San Marino e questo sarà un focus per noi molto importante".

Nel video l'intervista a Danilo Bulzoni, Presidente Federazione Sammarinese Pesi

