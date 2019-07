Buon avvio per la Cannisti Dogana al Mondiale per Club di Pesca Sportiva in corso a Prelog, in Croazia. Con 32 penalità, i sammarinesi si sono piazzati all'undicesimo posto su 30 team partecipanti. Particolarmente pregevoli le performance di Giancarlo Fusini, secondo nel settore A, e di Filippo Scarponi quarto nel settore E.